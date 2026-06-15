El Ejército de Líbano pide “retrasar” el regreso de los desplazados al sur del país

El Ejército de Líbano ha pedido este lunes “retrasar” el regreso de los desplazados del sur de Líbano a sus aldeas de origen, tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que incluye el fin de las hostilidades también en Líbano, incidiendo en que hay “riesgo de violaciones del alto el fuego”.

“A la luz de los acontecimientos recientes en la región y de las informaciones que circulan sobre la posible consecución de un alto el fuego, el Mando del Ejército subraya la necesidad de que los residentes retrasen su regreso a las aldeas y localidades fronterizas del sur, y respeten las instrucciones de las unidades militares desplegadas, con el fin de preservar su seguridad frente al riesgo de violaciones del alto el fuego y agresiones israelíes”, ha indicado el Ejército libanés en un mensaje difundido por redes sociales.

En esta línea, las Fuerzas Armadas libanesas llaman a “extremar la precaución” en las zonas que han sido objeto de ataques israelíes y piden a la población “informar sobre municiones sin explotar y objetos sospechosos”.

Pese a los términos del acuerdo, Israel ha afirmado este lunes que sus tropas no se retirarán de las zonas que ocupan en Líbano y ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “dejó claro” este asunto al presidente estadounidense, Donald Trump, horas después del anuncio sobre un acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El conflicto en Líbano ha dejado casi 3.700 muertos, incluidos 132 profesionales sanitarios, y 11.413 heridos tras los ataques de Israel iniciados el pasado 2 de marzo, cuando estallaron las últimas hostilidades entre Hezbolá y el Ejército israelí tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los primeros compases de la guerra.