Keir Starmer da “una calurosa acogida” al preacuerdo entre Irán y EE.UU.

El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, en Londres, el 7 de enero de 2026. FOTO: Thomas Krych/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

El primer ministro británico, Keir Starmer, dio hoy “una calurosa acogida” al preacuerdo entre Estados Unidos e Irán para acabar la guerra, que se firmará el viernes en Suiza y que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

En un comunicado hecho público esta noche, Starmer subrayó que en Ormuz “debe restablecerse la libertad de navegación libre de peajes”, en referencia a la idea apuntada en los pasados meses por Irán de que pretende establecer un peaje para transitar por él.

Además, resaltó que para que la paz sea duradera es esencial que los compromisos de Teherán sobre su programa nuclear “sean sólidos, verificables y aplicados en su totalidad”, y recordó la posición de larga data del Reino Unido de que “Irán jamás debe tener armas nucleares”.

Por último, recordó la disposición de su país a participar en cualquier misión multilateral que garantice el cumplimiento del acuerdo, y particularmente a llevar a cabo de manera conjunta con Francia las operaciones de desminado en Ormuz de manera que los barcos ahí retenidos puedan transitar lo antes posible.