Festimaría en Bolívar, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

El Senado de la República aprobó en cuarto y último debate, el Proyecto de Ley 396 de 2024 Cámara – 330 de 2025 Senado, conocido como la Ley Montes de María. Con esta decisión, la iniciativa completó su trámite legislativo en el Congreso y pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

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La congresista del Partido Conservador radicó esta iniciativa en octubre de 2024 y la defendió debate tras debate, hasta verla convertida en una realidad para su tierra. Es la tercera ley que Juliana Aray logra sacar adelante en el Congreso, consolidándose como una de las voces más activas de la bancada bolivarense.

Una región que respondió al conflicto con cultura

Los Montes de María, subregión compartida entre los departamentos de Bolívar y Sucre, concentra una de las mayores riquezas culturales del Caribe colombiano: la música de gaita, el porro, el fandango, el bullerengue, las danzas tradicionales y la artesanía.

Esa misma región fue escenario de más de cincuenta masacres, miles de desplazamientos forzados y la devastación de pueblos enteros durante el conflicto armado.

Frente a esa historia, sus comunidades hicieron de la cultura una herramienta de resistencia, de reconstrucción del tejido social y de afirmación de su identidad. La Ley Montes de María reconoce y respalda ese legado desde el Estado.

Qué establece la ley

El corazón de la norma es el reconocimiento del Festival Multicultural de los Montes de María (Festimaría) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y su postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), conforme a la Ley 1185 de 2008.

Adicionalmente, la ley ordena:

• Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con la Gobernación de Bolívar, los municipios de la subregión y el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, inicie los procesos de salvaguardia con las comunidades portadoras de las tradiciones.

• La elaboración de un Plan Especial de Salvaguardia (PES) para identificar, documentar, divulgar y proteger las manifestaciones culturales montemarianas.

• La autorización al Gobierno Nacional para incorporar al Presupuesto General de la Nación las apropiaciones necesarias para el fomento y la conservación del festival.

• La articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y PROCOLOMBIA para promover los municipios de los Montes de María como destinos turísticos, con posibilidad de gestionar recursos del sector privado y de cooperación internacional.

Los beneficiarios directos de la ley son los habitantes de los municipios de la subregión, el campesinado, los artistas, artesanos, músicos y demás personas vinculadas al sector cultural.

El Festimaría en cifras

Creado en 2013 con carácter itinerante, el Festimaría se ha celebrado en municipios como San Juan Nepomuceno, El Guamo, El Carmen de Bolívar y María la Baja, rindiendo homenaje a maestros como Lucho Bermúdez, Adolfo Pacheco, Rafael Ricardo y Pabla Flores.

• En 2024 reunió cerca de 4.000 asistentes en sus conciertos, con más de 250 artistas en tarima.

• Su feria cultural contó con más de 700 asistentes, 12 unidades productivas participantes y ventas superiores a los 7 millones de pesos.

• En la edición de 2023, los 10 hoteles del municipio sede registraron el 100% de ocupación.

Contexto normativo

La ley desarrolla los artículos 7, 8, 70 y 72 de la Constitución Política, que ordenan al Estado reconocer, proteger y promover la diversidad cultural de la Nación, y se enmarca en la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) y la Ley 1185 de 2008, que regulan el patrimonio cultural inmaterial en Colombia.