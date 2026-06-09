Acaba el juicio al hermano de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades en contratación

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz, con la presentación de los últimos informes de las defensas. (Cortesía: EFE/ Jero Morales) / Jero Morales

El juicio por sospechas de irregularidades y trato de favor en la adjudicación de un puesto de trabajo público al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, quedó este martes visto para sentencia, tras concluir la lectura de los informes definitivos de las partes.

Las acusaciones populares piden hasta seis años de cárcel para Sánchez y para el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz (administración pública provincial) Miguel Gallardo, los dos procesados principales.

Por el contrario, tanto la Fiscalía como los abogados defensores de los once encausados reclaman la absolución de todos, con argumentos como la falta de pruebas.

Condenas confirmadas

Sánchez, Gallardo y otras nueve personas fueron juzgados por delitos como tráfico de influencias y prevaricación, cometidos presuntamente en un procedimiento competitivo de selección de personal.

El mismo concluyó con la contratación de Sánchez en 2017 como coordinador de los dos conservatorios de la Diputación de Badajoz, de la que Gallardo era presidente entonces. Posteriormente, esa plaza se transformó en ‘jefe de la Oficina de Artes Escénicas’.

Mientras que Sánchez declinó ejercer el derecho a la última palabra en el juicio, Gallardo aseguró este martes que “la única culpabilidad” de los once acusados es “no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares”.

“Han ganado el juicio socialmente”, agregó en referencia a las fuerzas políticas Partido Popular (conservador) y Vox (extrema derecha), así como la organización ultraconservadora HazteOir. Según su argumento, solo buscaban “el juicio mediático paralelo”.

La relación de David Sánchez con el presidente español

El caso ha levantado una gran polvareda política y mediática en España por la relación familiar de David Sánchez con el líder socialista y jefe del Ejecutivo nacional desde mediados de 2018, Pedro Sánchez.

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En su momento, David Sánchez negó en el juicio cualquier intervención e influencia por su parte para la creación y adjudicación del cargo de coordinador de conservatorios, al que se presentaron diez personas.

Sobre la ubicación real de la citada Oficina de Artes Escénicas, una de las cuestiones más controvertidas, el músico procesado señaló que no era un espacio físico como tal, sino un cargo de coordinación entre los conservatorios y el programa ‘Ópera joven’, que conectaba alumnos, profesores, conjuntos instrumentales y actividades.

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