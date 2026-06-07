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07 jun 2026 Actualizado 14:13

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“Presidente Petro asuma el liderazgo”:gobernador de Santandor tras asesinato de periodista en Cúcuta

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el crimen del periodista Cristian Herrera en Cúcuta y pidió acciones para enfrentar la violencia y proteger la libertad de prensa.

General Juvenal Díaz, Gobernador de Santander.

General Juvenal Díaz, Gobernador de Santander.

General Juvenal Díaz, Gobernador de Santander.

María José Parra Cepeda

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta y le pidió al presidente Petro asumir el liderazgo en materia de seguridad durante los últimos meses de su mandato.

“Presidente Petro, le corresponde liderar la seguridad del país en los últimos meses de su mandato. Colombia no aguanta un asesinato más”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Díaz también aseguró que el crimen representa un ataque contra la libertad de prensa y expresó su solidaridad con la familia, colegas y allegados del comunicador.

Cristian Herrera fue asesinado ayer, sábado 06 de junio, en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Según la información preliminar conocida por Caracol Radio, hombres armados le dispararon en varias oportunidades cuando visitaba a un familiar.

Herrera alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Herrera era reconocido por su trayectoria en el cubrimiento judicial en Norte de Santander. Durante varios años trabajó en el diario La Opinión y también hacía parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en la región.

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