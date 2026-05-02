Estados Unidos retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

Washington (United States of America), 05/06/2025.- US President Donald Trump speaks during a meeting with German chancellor at the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 05 June 2025. (Alemania) EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL / CHRIS KLEPONIS / POOL ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios de defensa que fueron citados por diversos medios locales este viernes.

La decisión de retirar a 5.000 efectivos activos de las fuerzas armadas estadounidenses de Alemania está siendo planeada por el Pentágono, de acuerdo con dichos funcionarios.

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La medida adelantada por altos mandos mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán.

Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al republicano de haber sido «humillado» por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.