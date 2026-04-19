Argentina e Israel firman acuerdo de cooperación que busca sumar aliados en Latinoamérica

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron este domingo en Jerusalén los Acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la cooperación entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina.

Milei viajó el sábado a Israel para reunirse con Netanyahu, junto a Donald Trump principal aliado del mandatario argentino, en momentos en que Medio Oriente transita un cese al fuego que expira el 22 de abril.

Inspirado en los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes en 2020 con el respaldo de la primera administración de Trump, “hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica”, señaló Milei según las declaraciones difundidas por la presidencia argentina.

El nuevo marco busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos con Israel.

Asimismo, pretende “sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”, agregó el mandatario, que tiene previsto reunirse también con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Esta visita, la tercera de Milei a este país desde que asumió la presidencia argentina en 2023, tiene lugar en momentos en que Israel y Estados Unidos están inmersos en una guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero.

Durante la gestión de Milei, Argentina declaró organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la Fuerza Quds, uno de sus brazos operativos, en línea con Estados Unidos.

Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.