Las autoridades ucranianas investigan como terrorismo el tiroteo con seis muertos en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el 7 de noviembre de 2025 en Kiev. FOTO: Pavlo Bahmut/Getty Images / NurPhoto

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este sábado que investiga como acto terrorista el ataque de un hombre que mató a tiros a seis personas e hirió a quince vecinos de Kiev, de los cuales siete permanecen hospitalizados, antes de ser abatido.

“Investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania han clasificado el tiroteo de civiles y la toma de rehenes en el distrito de Holosíiv de Kiev como un acto terrorista”, informó el SBU en un comunicado.

“Según la información disponible, el crimen fue cometido por un hombre nacido en 1968 que estaba armado con un arma registrada”, precisó la nota del SBU, en cuyo balance del ataque figuran seis personas muertas y siete hospitalizados con heridas de diversa consideración.

En el incidente, el hombre, tras causar un incendio en un apartamento de Kiev, disparó por la calle a varios viandantes y en un supermercado, donde tomó además a varias personas como rehenes antes de ser abatido por operativos de las fuerzas especiales de la Policía.

“El SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía están tomando medidas exhaustivas para esclarecer todas las circunstancias del incidente, incluidos los posibles motivos del autor de los disparos”, abundó el SBU en su comunicado.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el atacante nació en Rusia aunque las autoridades no confirmaron que fuera ciudadano ruso.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, precisó que el tirador disparó por la calle mientras caminaba con un arma larga que tenía registrada.

“Por el camino, disparó a cuatro de nuestros ciudadanos; al quinto, que era un rehén, le disparó directamente dentro de la tienda”, según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.

Una sexta persona murió después como consecuencia de las heridas de arma de fuego, según explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

El ministro del Interior apuntó que, una vez en el supermercado, el tirador no planteó ninguna exigencia a los negociadores de la Policía.

Tras hablar con negociadores durante 40 minutos, tiempo en que los responsables de la negociación le ofrecieron llevar torniquetes al interior del supermercado, ya que allí había una persona herida, las autoridades no encontraron el modo de hacerle deponer su actitud.

“No reaccionó. Por lo que se dio la orden de neutralizarlo, especialmente después de que disparara a un rehén”, según las declaraciones de Klimenko recogidas por Ukrinform.