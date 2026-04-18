Corea del Norte realiza tiro de prueba de al menos un misil balístico

Corea del Norte realizó el disparo de prueba de al menos un misil balístico el domingo, en el último de una serie de lanzamientos realizados por ese país dotado de armamento nuclear, según la agencia Yonhap, de Corea del Sur.

La agencia informó que el Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó un misil balístico disparado hacia el este y analiza el incidente.

Corea del Norte probó sistemas de armas durante tres días a principios de este mes, incluidos lanzamientos de misiles balísticos y bombas de racimo, informó el medio estatal el 8 de abril.

Analistas dijeron que estas primeras pruebas de lanzamiento indicaban el más reciente rechazo de Corea del Norte a los intentos de Seúl por reparar las relaciones.

Entre esas muestras de buena voluntad se incluía la condena de Corea del Sur a las incursiones de drones de civiles en el Norte en enero.

En un principio, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder de Corea del Norte, calificó esos comentarios como un “comportamiento muy afortunado y sabio”.

Pero este mes, un alto funcionario de Corea del Norte describió al Sur como “el Estado enemigo más hostil” para Pyongyang, una etiqueta usada antes por el líder Kim Jong Un.