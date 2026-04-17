Trump afirma que Irán acordó no cerrar Ormuz nunca más: “Un día grandioso para el mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán ha accedido a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de las tensiones de la guerra contra Teherán, al tiempo que celebró que este es un “día grandioso para el mundo”.

Según el estadounidense, este es “un día grandioso y brillante para el mundo”.

Trump ya había celebrado en la red social el anuncio del Gobierno iraní sobre la completa reapertura del paso marítimo, aunque advirtió de que el bloqueo de la Armada estadounidense a las costas iraníes se mantiene en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

El líder republicano predijo que “este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”.

El mandatario ordenó el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, donde se espera que se retomen pronto las negociaciones, con la mediación de Pakistán.

Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

La ruta abierta, según Teherán, consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

La interrupción de paso por el estrecho como represalia de Irán por los ataques estadounidenses e isralíes ha provocado la incertidumbre en los mercados, disparado el precio del crudo y afectado a la economía mundial, a la par de contribuir a la desestabilización de Oriente Medio.