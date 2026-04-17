Edmundo González, en el hospital, no estará con Machado en cita con venezolanos en Madrid

El opositor venezolano Edmundo González está hospitalizado en Madrid, por lo que no podrá acompañar a María Corina Machado el próximo sábado en un encuentro con compatriotas en la capital española, según anunció este viernes en su cuenta de X.

“Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado -seguimiento de la intervención de hace un mes-”, escribe en la red social, donde afirma que no lo había dicho antes porque quería esperar a que Machado estuviera en Madrid, a donde llegó ayer para una visita en el marco de una gira europea.

Este sábado 18 a las 18.00 hora española (16.00 GMT) María Corina Machado se encontrará en Madrid con la comunidad venezolana en España, dentro de las actividades que tiene programadas durante su visita a la capital.

“Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide”. “Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos”, dice.

“Cada vez que nos reunimos así -A la venezolana- en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela”, continúa.

“A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa” dice, y concluye con humor: “Nota: me disculpo por estar despeinado”.

Edmundo González, que fue el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, al que la oposición dio por ganador frente a Nicolás Maduro, se encuentra en España exiliado.