🔴EN VIVO Liverpool vs. PSG: noche histórica por los cuartos de final en la Champions League

Liverpool FC afronta un reto mayúsculo en casa frente al Paris Saint-Germain por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. T ras caer en París, el conjunto inglés está obligado a ganar por al menos dos goles para igualar la serie , apoyándose en su fortaleza en Anfield y en antecedentes memorables que alimentan la esperanza de una remontada.

El equipo dirigido por Arne Slot llega con un impulso anímico tras su reciente victoria en liga, aunque los antecedentes en este tipo de eliminatorias no son favorables. A pesar de ello, su rendimiento en casa en competiciones europeas ha sido sólido en los últimos años, lo que mantiene viva la ilusión de su afición de cara a una noche que exige eficacia y carácter desde el inicio.

Por su parte, el PSG encara el compromiso con mayor tranquilidad y confianza. El equipo parisino, que ha encadenado buenos resultados tanto en Europa como fuera de casa, apunta a consolidar su presencia entre los mejores del continente. Con una ventaja importante y una dinámica positiva, los franceses buscarán controlar el ritmo del partido y aprovechar los espacios que deje un Liverpool obligado a arriesgar.

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