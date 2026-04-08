08 abr 2026 Actualizado 12:24

Vicepresidente de EE. UU.: La tregua con Irán es “frágil”, pero Trump está “impaciente por avanzar”

WASHINGTON (United States), 12/03/2025.- US Vice President JD Vance speaks as US President Donald Trump meets with Taoiseach of Ireland Micheal Martin in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 12 March 2025. (Irlanda) EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL / BONNIE CASH / POOL (EFE)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció el miércoles que la tregua con Irán es “frágil” e instó a los dirigentes de la república islámica a negociar de “buena fe”, puesto que Donald Trump está “impaciente por avanzar”.

“Si los iraníes actúan de buena fe para trabajar con nosotros, creo que podemos conseguir un acuerdo”, dijo Vance durante una visita a Budapest.

En caso contrario, advirtió, “descubrirán que el presidente de Estados Unidos no es alguien con quien se pueda jugar. Está impaciente. Está impaciente por avanzar”.

Vance dijo que Trump había demostrado “que aún tenemos un claro poder militar, diplomático y, quizás lo más importante, una extraordinaria influencia económica”.

“Si van a mentir, si van a hacer trampa, si intentan impedir incluso la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos”, añadió, refiriéndose a Irán.

