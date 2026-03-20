Trump considera justificado plantearse una retirada de las bases en España y otros aliados
El presidente Donald Trump les dio la razón a los legisladores que creen que Washington debería retirarse de las bases en países de la OTAN que, según él, no están colaborando en la seguridad del estrecho de Ormuz.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que “tienen razón” los legisladores que creen que Washington debería retirarse de las bases en España y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando en la seguridad del estrecho de Ormuz.
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