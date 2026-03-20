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20 mar 2026 Actualizado 20:52

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Internacional

Trump considera justificado plantearse una retirada de las bases en España y otros aliados

El presidente Donald Trump les dio la razón a los legisladores que creen que Washington debería retirarse de las bases en países de la OTAN que, según él, no están colaborando en la seguridad del estrecho de Ormuz.

Donald Trump. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Donald Trump. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)

EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que “tienen razón” los legisladores que creen que Washington debería retirarse de las bases en España y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando en la seguridad del estrecho de Ormuz.

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