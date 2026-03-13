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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés tras su reunión en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, el 13 de marzo de 2026.

Zelensky y Macron discutieron el apoyo continuo de Francia y de sus socios europeos a Ucrania, así como los avances en la llamada “Coalición de los Dispuestos”, un marco para garantías de seguridad a largo plazo.