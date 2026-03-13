Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 mar 2026 Actualizado 15:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky

Zelensky se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, en París, para abordar el apoyo europeo a Ucrania y los avances de la “Coalición de los Dispuestos”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky

00:00:0003:35
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés tras su reunión en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, el 13 de marzo de 2026.

Zelensky y Macron discutieron el apoyo continuo de Francia y de sus socios europeos a Ucrania, así como los avances en la llamada “Coalición de los Dispuestos”, un marco para garantías de seguridad a largo plazo.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0003:35
Descargar

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir