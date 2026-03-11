Ejército de Irán aseguró haber atacado la agencia israelí de inteligencia militar

HAIFA (ISRAEL), 15/06/2025.- Vista de la zona donde ha impactado un misil este domingo, en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. EFE/ Servicio de Emergencias Israelí / Servicio de emergencias israelí ( EFE )

El ejército iraní afirmó el miércoles que había atacado la agencia de inteligencia militar israelí, una base naval en la ciudad de Haifa y un sistema de radar israelí.

“Desde esta mañana, el ejército de la República Islámica ha atacado la dirección de inteligencia militar israelí conocida como Aman, así como la unidad militar israelí 8200, el radar Green Pine y el edificio del cuartel general de submarinos en la base naval de Haifa”, afirmó el ejército en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Añadió que los ataques seguían en curso.

Noticia en desarrollo.