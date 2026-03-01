El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por las autoridades venezolanas, tras más de un año de estar detenido, y fue trasladado a su país en un avión privado de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), según informó esta institución deportiva y también la esposa del gendarme.

Noticia en desarrollo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: