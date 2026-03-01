Autoridades investigan si el tiroteo de Austin está relacionado con los ataques a Irán

Las autoridades de Estados Unidos investigan si el tiroteo que provocó la muerte de dos personas en Austin (Texas) está relacionado con los ataques a Irán en el marco del operativo conjunto con Israel iniciado el sábado, según informó The Washington Post este domingo.

Dos personas cercanas a la investigación explicaron al Post que las autoridades consideran que el hombre que abrió fuego en un bar de Texas esta madrugada podría haber estado motivado por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo que causó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamení.

Al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas, tres de ellas se encuentran en estado crítico.

El incidente tuvo lugar sobre las 02:00 de la madrugada hora local (08:00 GMT) en una popular zona de bares universitarios. El sospechoso, que murió en el operativo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según informó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

El supuesto atacante llevaba una camiseta con la bandera iraní en la que se leía “Propiedad de Alá”, y los investigadores encontraron posteriormente un Corán en el coche con el que se desplazó hasta el lugar del tiroteo, según una de las personas familiarizadas con el caso.

El FBI trabaja en la investigación junto a su Fuerza Operativa Conjunta contra el Terrorismo.

Según indicó el agente especial Alex Doran en una rueda de prensa, desde el principio se encontraron “indicios” que apuntan a “posibles vínculos terroristas”.

El sospechoso, de acuerdo con la cadena NBC, es un ciudadano estadounidense de origen senegalés que ha vivido en el país durante más de 15 años.

Las autoridades descartaron en un primer momento una cooperación directa con algún grupo iraní, de acuerdo con las fuentes del Post. Aun así, advirtieron que la investigación se encuentra en una etapa temprana.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había sido informado sobre el incidente.

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron un operativo contra Irán que acabó con la muerte del ayatolá y de gran parte de su cúpula.

Irán, por su parte, ha respondido con ataque a Tel Aviv y Jerusalén y algunos países de la región donde hay bases militares estadounidenses.

Tras anunciarse el inicio de los bombardeos, el director del FBI, Kash Patel, elevó el nivel de alerta terrorista en EE.UU.