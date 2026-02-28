Expertos analizan ataques de Israel y EE.UU. a Irán: ¿Puede caer el régimen?

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán este sábado, 28 de febrero. Este último también respondió atacando bases norteamericanas en países de Medio Oriente.

Para analizar el tema, hablaron en los micrófonos de Caracol Radio Raffaele Mauriello, historiador y profesor en la Universidad Allameh de Teherán; Alan Cathey, historiador y analista internacional; y Gabriel Hayon, fundador del Instituto Diplomático de Israel y experto en relaciones internacionales.

Raffaele Mauriello

El primer experto que opinó al respecto fue el historiador Raffaele Mauriello, quien aseveró que lo que hicieron Estados Unidos e Israel fue un acto en contra del derecho internacional humanitario.

“Es un ataque que va contra el derecho internacional y, dicho también, contra el derecho de los mismos Estados Unidos. No fue debatido en el Congreso, tampoco se habló del Consejo de Seguridad. Es fuerza bruta o brutal, fuera de cualquier marco jurídico”, dijo.

Y agregó: “El tema es que Irán está respondiendo esta vez con fuerza. Irán nunca buscó una guerra. Siempre ha aclarado que lo que está haciendo es defenderse. De hecho, en los últimos ataques de los últimos años, siempre ha intentado responder de forma muy mesurada, pero en parte ya se acabó porque aquí ya es un enfrentamiento directo. Es el presidente de Estados Unidos que sale a la televisión y anuncia una guerra contra otro país".

Alan Cathey

Luego, el segundo en intervenir fue el historiador Alan Cathey, quien mencionó que lo que pasó este sábado se “inscribe dentro del conflicto directo entre Israel e Irán iniciado en octubre de 2023, pues antes las operaciones habían sido indirectas”.

Explicó que, en general, “en Irán hay un descontento muy grande por el desastre económico y por cada vez mayores demandas contra la teocracia, que ha llevado a una represión salvaje del ejército paralelo que se crea con Jomeini, la Guardia Revolucionaria. Nos aliamos ante un régimen fundamentalista que se pone más allá del bien y del mal, pues supuestamente está acatando un mandato divino y cualquier acción debe verse desde una perspectiva teológica no racional”.

“Visto así, es poco probable que ese régimen ceda a posiciones y la muerte de Kamenei de confirmarse hará de él un mártir endureciendo a los fanáticos que son, al fin del día, quienes tienen las armas y ningún reparo en utilizarlas”

Y concluyó: “Podemos esperar un conflicto más prolongado. Si el propósito es derrocar a la teocracia, como se ha dicho, parecería indispensable una implicación bastante más importante con fuerzas en tierra”.

Gabriel Hayon

Finalmente, el fundador del Instituto Diplomático de Israel, Gabriel Hayon, explicó que “en los últimos meses, Estados Unidos, Irán e Israel estaban haciendo negociaciones para intentar eliminar la arma nuclear y la amenaza nuclear de Irán hacia la región de Israel. Esas negociaciones, al parecer, no fueron muy fuertes porque los iraníes no estaban en disposición de dejar el enriquecimiento del uranio en su territorio. Por ende, los Estados Unidos junto a Israel decidieron comenzar el ataque esta mañana en Irán contra blancos, tanto militares como del gobierno”.

“Como forma de respuesta, a las 8:00 de la mañana comenzaron los iraníes a atacar todo el territorio nacional de Israel, especialmente blancos civiles, así como siete países de la región, incluyendo Arabia Saudita, Jordania, Bahrein, los Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar".

Puntualizó: “La opinión mía es que los últimos dos o tres días continuarán con una guerra fuerte, con casualidades de ambos lados de la frontera, hasta que se llegue al fin el régimen iraní existente. Para el futuro un poco más lejano, o sea, de aquí a una semana, es muy difícil predecir qué sucederá, pero tengo la idea, la opinión y el convencimiento que las fuerzas más moderadas, no chiitas y extremistas, van a comenzar a tomar las posiciones del poder en el país y establecer un régimen un poco más civil, civilizado y secular".

Escuche las opiniones completas de los tres expertos:

