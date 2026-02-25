Trump y Zelenski hablan por teléfono antes de diálogo en Ginebra entre EE.UU. y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en vísperas de un encuentro diplomático de alto nivel en Ginebra para preparar las negociaciones con Rusia.

Un funcionario de la Casa Blanca informó a AFP sobre la llamada después de que Zelenski anunciara que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, se reunirá el jueves con el emisario estadounidense, Steve Witkoff, en Ginebra para preparar una nueva ronda de conversaciones trilaterales con Rusia previstas para marzo.

“Hablamos sobre los temas que nuestros representantes abordarán mañana en Ginebra durante el encuentro bilateral, y sobre los preparativos de la próxima reunión de los equipos negociadores al completo, en formato trilateral, a principios de marzo”, explicó por su parte Zelenski en la red social X.

“Esperamos que este encuentro sirva para hacer avanzar las conversaciones” entre dirigentes, agregó.

La conversación duró cerca de 30 minutos, precisó a varios medios el consejero de la presidencia ucraniana, Dmitro Litvin.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump presiona sin éxito para poner fin a la guerra, que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa y se ha convertido en el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos.

Preparativos para reunión trilateral

Las negociaciones entre ambos bandos no han logrado hasta ahora detener los combates, que han destruido ciudades enteras y forzado a millones de ucranianos a huir de su país.

“Mañana [jueves] se reunirá con los negociadores estadounidenses [Steve] Witkoff y [Jared] Kushner”, yerno de Donald Trump, declaró Zelenski a un grupo de periodistas.

Un portavoz de Umiérov precisó que el encuentro del jueves se celebrará en Ginebra, donde a principios de este mes hubo negociaciones trilaterales con representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.

La agenda para el jueves incluye temas como un canje de prisioneros de guerra y un paquete para la reconstrucción de Ucrania, dijo Zelenski.

Witkoff confirmó el encuentro al comienzo de esta semana y afirmó que el objetivo es “explorar diferentes versiones” sobre cómo se podría llegar a un acuerdo de paz.

La agencia estatal de noticias rusas Tass informó después que el enviado del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, también planea estar en Ginebra, donde se reunirá con los funcionarios estadounidenses.

“Dmitriev tiene previsto llegar a Ginebra el jueves para continuar las negociaciones con los estadounidenses sobre temas económicos”, indicó una fuente a Tass.

Varios puntos de discordia

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles, citado también por Tass, que “por el momento” no está prevista ninguna conversación telefónica entre Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin.

Zelenski declaró esta semana, cuando se cumplieron cuatro años desde el inicio de la invasión rusa que Putin “no logró sus objetivos” de guerra ni “quebró a los ucranianos”.

Moscú y Kiev discrepan sobre el reparto de territorio en un acuerdo de posguerra y las garantías de seguridad para Ucrania.

Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, quiere el control total de la región ucraniana de Donetsk, en el este, y ha amenazado con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociaciones.

Ucrania se niega y promete no firmar un acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadirla.