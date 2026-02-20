“Es absolutamente falso”: Carrillo niega que el Gobierno esté rechazando ayuda internacional

En medio de la emergencia por inundaciones en Córdoba, el Gobierno nacional reiteró que no ha activado un llamado formal de ayuda internacional, pese a que Estados Unidos anunció el envío de asistencia humanitaria para familias afectadas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sostiene que el sistema de respuesta sigue operando con capacidad.

A través del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos informó que enviará a Colombia alimentos, kits de saneamiento de agua y suministros para refugios temporales, en una primera fase dirigida a beneficiar a 1.400 hogares en el departamento de Córdoba.

El anuncio se conoce mientras persiste la emergencia invernal que ha dejado múltiples afectaciones en la región Caribe.

“No es una ayuda que estemos solicitando”: Carrillo

En entrevista con un medio, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, fue enfático al referirse al apoyo anunciado por Washington, “no es una ayuda que nosotros estemos solicitando”.

El funcionario explicó que se trata del cumplimiento de los procedimientos establecidos para la cooperación internacional y defendió la capacidad de respuesta del país.

“Hemos despachado más de 220 toneladas de ayuda. El sistema está funcionando” aseguró el director.

Carrillo destacó la articulación entre autoridades locales, Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y sector privado en la atención de la emergencia.

UNGRD niega rechazo a la ayuda internacional

Desde la entidad han reiterado que el Gobierno no ha rechazado la cooperación de otros países. Según explicó la UNGRD, la ayuda proveniente del Departamento de Estado ingresa a través de agencias ya instaladas en Colombia, como OCHA y World Vision, y se distribuye mediante el sistema nacional de gestión del riesgo.

El director fue categórico: “Es absolutamente falso, y lo digo de manera categórica, que el Gobierno nacional esté rechazando la ayuda de otros países. En este momento, la ayuda está garantizada”.

Asimismo, añadió que, “El Estado colombiano tiene la capacidad de responder y en Montería, por ejemplo, tenemos un centro de acopio con asistencia humanitaria hasta el techo”.

La ayuda internacional tiene un canal definido

Carrillo subrayó que la cooperación externa sigue un conducto regular dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

“Nosotros trabajamos de la mano con el equipo humanitario país liderado por la OCHA para que esos cooperantes, puedan hacer sus acciones complementarias” afirmó.

La UNGRD recordó que la ayuda internacional “solo se activa” por solicitud formal del Gobierno nacional y que, por ahora, la respuesta a la emergencia en Córdoba está garantizada con capacidades internas.

Sin embargo, la entidad había advertido días atrás que la magnitud de la recuperación estructural supera las capacidades financieras ordinarias del Gobierno, por lo que podrían requerirse medidas adicionales como una eventual emergencia económica.

Llamado a evitar la politización

A través de su cuenta en X, Carrillo reiteró que el Gobierno no ha activado un llamamiento internacional y agradeció la solidaridad de países aliados.

Finalmente, hizo un llamado a bajar el tono político en medio de la emergencia:

“Respetuosamente invito a no ceder ante la tentación del protagonismo. La emergencia no es un espacio de disputa política”.