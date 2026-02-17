CNE presenta plataforma para que colombianos en el exterior participen y vigilen las Elecciones 2026

CNE capacitó a 254 consulados de Colombia sobre su plataforma de acreditación de actores electorales

Colombia dará un paso decisivo en el fortalecimiento de la democracia al presentar en Miami, Estados Unidos, la plataforma tecnológica que permitirá a los colombianos en el exterior participar, acreditarse y ejercer vigilancia en el proceso electoral de las “Elecciones 2026″ como testigos electorales, previa postulación de las agrupaciones políticas que inscribieron lista de candidatos para los comicios de Congreso de la República.

Entre el 19 y 21 de febrero, el CNE socializará la plataforma electoral

Esta herramienta estará diseñada para garantizar la participación de partidos políticos, movimientos, testigos electorales y demás actores del sistema democrático, bajo principios de transparencia y legitimidad.

“La iniciativa hace parte de la estrategia institucional del CNE para visibilizar el compromiso con la ciudadanía y la rendición de cuentas en el sistema electoral, incorporando mecanismos tecnológicos que aseguran procesos verificables, control efectivo y reglas claras, tanto en Colombia como en el exterior”, aseguró el CNE.

Durante la jornada, el Consejo Nacional Electoral llevará un mensaje contundente sobre la defensa de la democracia, reiterando que los procesos electorales contarán con garantías de integridad y legalidad, sin importar el lugar del mundo donde se ejerza la participación ciudadana.