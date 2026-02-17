Capturaron a alias ‘Gafas’, señalado reclutador de menores del frente Jaime Martínez de disidencias

La Policía Nacional capturó a alias ‘Gafas’, integrante de las redes de apoyo del frente ‘Jaime Martínez’ del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, señalado de reclutar niños, niñas y adolescentes para actividades criminales en el suroccidente del país.

El procedimiento se realizó en Pereira en medio de las operaciones contra estructuras del crimen organizado.

Según las autoridades, alias ‘Gafas’ tenía una trayectoria criminal de más de tres años y era considerado hombre de confianza de alias ‘Cachorro’, cabecilla con injerencia en el municipio de Suárez, Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería responsable del reclutamiento forzado de menores de edad, a quienes instrumentalizaba para labores logísticas y de apoyo a la estructura armada ilegal.

Además, es requerido por los delitos de homicidio agravado y tentativa de feminicidio.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, aseguró que “esta captura representa un golpe contundente contra las estructuras criminales que vulneran de manera sistemática la vida y derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento forzado es un crimen que no admite ninguna justificación”.

Las autoridades señalaron que este resultado afecta las capacidades de las redes de apoyo del frente ‘Jaime Martínez’ y reiteraron que continuarán las operaciones para proteger a la niñez y debilitar las estructuras del Estado Mayor Central en el suroccidente del país.