Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 feb 2026 Actualizado 10:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

¿Qué opina del llamado a calificar servicios del general Edwin Urrego?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

General Edwin Urrego y presidente Gustavo Petro. Foto: Policía / (Colprensa – Catalina Olaya)

General Edwin Urrego y presidente Gustavo Petro. Foto: Policía / (Colprensa – Catalina Olaya)

Caracol Radio

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir