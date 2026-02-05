Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo en medio de despliegue estadounidense

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó dos buques petroleros con tripulaciones extranjeras en aguas del Golfo bajo cargos de “contrabando de combustible”, informó el jueves la agencia de noticias Tasnim.

No se reportó inicialmente qué bandera portaban los barcos ni la nacionalidad de los tripulantes.

Los buques fueron interceptados en momentos de tensión, luego de que Estados Unidos desplazó un grupo naval a la región del Golfo Pérsico en respuesta a la mortal represión de las protestas antigubernamentales en Irán.

“Se encontró más de un millón de litros de combustible a bordo de los dos navíos”, y un total de “15 extranjeros miembros de la tripulación fueron referidos a la justicia”, informó Tasnim.

Los guardias capturaron los buques cerca de la isla iraní de Farsi, en el Golfo, precisó la agencia.

Los buques cisterna estuvieron “involucrados en operaciones de contrabando durante varios meses y fueron identificados e interceptados después de operaciones de vigilancia, interceptación e inteligencia” de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica, agregó.

Las fuerzas iraníes atacan regularmente petroleros a los que acusa de ser parte del comercio ilícito en el Golfo y el estrecho de Ormuz, puntos clave para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

Se trata de la incautación más reciente en una serie de hechos similares los últimos meses.

Los precios minoristas de combustible en Irán están entre los más bajos del mundo, lo cual hace que sea rentable hacer contrabando a otros países donde es más caro.