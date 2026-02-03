¡Agéndese! Bucaramanga será sede de la Exposición Nacional Equina 2026

BUCARAMANGA

Del 25 de febrero al 1 de marzo, Bucaramanga acogerá la versión número 42 de la Exposición Nacional Equina, uno de los eventos más importantes del sector caballista en Colombia.

Así lo confirmó en Caracol Radio Héctor José Vergara, presidente ejecutivo de Fedequinas, quien destacó la relevancia nacional del certamen.

“La versión número 42 de la Exposición Nacional Equina la vamos a realizar en Bucaramanga del 25 de febrero al 1 de marzo. En este evento juzgamos los mejores exponentes de la caballada nacional”, señaló Vergara en el noticiero de Caracol Radio.

Durante el evento se evaluarán los ejemplares del caballo criollo colombiano de paso en sus diferentes modalidades:

Trote y galope

Trocha y galope

Paso fino colombiano

Trocha colombiana

“Vamos a tener cuatro días de juzgamientos más un día adicional de juzgamientos, con lo más selecto de la caballada nacional, disputándose los títulos de campeones nacionales”, explicó en Caracol Radio.

Crecimiento del gremio caballista

Vergara resaltó el crecimiento del sector, impulsado principalmente por pequeños criadores en todo el país.

“El 87% del gremio hace parte de los pequeños criadores. Hacemos presencia en 19 departamentos y vemos cómo cada día crece la afición por el caballo”, afirmó en la entrevista con este medio de comunicación.

Además, indicó que en 2025 se registró un aumento del 15% en nuevos criaderos “lo que demuestra que el interés por el caballo sigue muy activo“.

La Exposición Nacional Equina también tendrá una muestra comercial con más de 40 empresas y un fuerte impacto económico.

“Hoy la economía del sector está calculada en aproximadamente 6 billones de pesos anuales y genera cerca de 480 mil empleos entre directos e indirectos”, aseguró el presidente de Fedequinas.