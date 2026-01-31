Al menos 28 muertos en ataques israelíes en Gaza

EJército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: Elke Scholiers/Getty Images / Elke Scholiers

Al menos 28 personas murieron este sábado en ataques aéreos israelíes en Gaza, según el servicio de rescatistas del enclave, a pocas horas de la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.

“Se han encontrado 28 cadáveres”, entre los que hay niños, mujeres y un anciano, dijo la agencia de Defensa Civil, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, actualizando un anterior balance de 22 fallecidos.

Según precisó, hay personas “atrapadas todavía en los escombros”.

“Fueron atacados edificios de viviendas, tiendas de campaña y una comisaría de policía, lo que ha dado lugar a este desastre humanitario”, incidió el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal.

Uno de los ataques tuvo como blanco Al Mawasi, una zona del sur de la Franja en donde decenas de miles de desplazados sobreviven en tiendas de campaña, constató un periodista de AFP. El número de muertos en este ataque en particular se desconoce de momento.

El bombardeo a la comisaría se produjo en Ciudad de Gaza, y en él fallecieron siete personas, incluyendo agentes y civiles, según la dirección de policía.

En un comunicado, el ejército israelí dijo haber atacado en respuesta a un incidente ocurrido el viernes, en el que ocho combatientes palestinos aparecieron saliendo de un túnel en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, lo que -- según sostienen los militares -- vulnera el acuerdo de tregua.

El ejército precisó que “golpeó a cuatro mandos y a otros terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza”.

Hamás denunció los bombardeos de este sábado como un “crimen brutal”.

- Esperando la reapertura en Rafah -

Todo esto sucede a pocas horas de la apertura anunciada para este domingo del puesto fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, para permitir un paso limitado y controlado de personas.

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.

El viernes, el COGAT, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa israelí y competente en asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, puntualizó que el movimiento de personas se hará “en coordinación con Egipto”, previa autorización de seguridad de Israel, y “bajo supervisión” de una misión de la UE.

Dicha misión se encargará de la identificación y filtrado en el cruce de Rafah. El aparato de seguridad israelí completará la supervisión en un corredor situado en una zona bajo su control.

El anuncio de Israel está lejos de satisfacer las demandas de Hamás y de la ONU, y una decena de países, entre ellos Francia y Reino Unido, instaron el miércoles a Israel a permitir la entrada “sin trabas” de ayuda humanitaria a Gaza.

Israel “sigue violando gravemente el acuerdo de alto el fuego, con las restricciones de material médico, medicinas y equipamientos”, dijo este sábado Munir al Barsh, director general del Ministerio de Salud gazatí.

La reapertura de Rafah también debe permitir la llegada de los miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), encargado de gestionar el territorio durante un período transitorio, en el marco del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra.

Desde el 10 de octubre rige un frágil alto el fuego por presión de Estados Unidos.

El dispositivo entró en enero en su segunda fase, que prevé el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes de más zonas de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Israel y Hamás se han acusado repetidamente de incumplir la tregua vigente desde octubre. Según el Ministerio de Salud gazatí, más de 500 personas han muerto en ataques israelíes desde entonces.

Casi toda la población de Gaza se ha visto desplazada varias veces en los dos años de guerra en el enclave. Cientos de miles, sobre una población total de dos millones, viven en tiendas de campaña.

La guerra arrancó con el sorpresivo ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP elaborado a partir de datos oficiales.

Desde esa fecha, más de 71.000 palestinos murieron en el pequeño territorio costero por la campaña militar israelí en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza. La ONU considera fiable dicha cifra.