Gobierno Nacional mantendrá rutas aéreas en el Catatumbo pese a accidente de avión de Satena

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el Gobierno Nacional mantendrá las rutas aéreas que operan en el Catatumbo y en el nororiente colombiano, incluida la conexión Cúcuta–Ocaña, pese al siniestro aéreo ocurrido en La Playa de Belén.

La ministra reiteró las condolencias del Gobierno a las familias de las víctimas y aseguró que se ha activado el acompañamiento institucional. “Estamos adelantando todas las gestiones para que se haga una investigación con resultados prontos y para que las familias tengan la información y el apoyo que requieren”, afirmó a Caracol Radio.

Rojas señaló que uno de los elementos clave del proceso es el hallazgo de la caja negra, actualmente en poder de la Aeronáutica Civil.

“La información que se encuentra allí va a dar pistas y elementos fundamentales para definir una hipótesis más clara sobre lo sucedido”, explicó.

Sobre posibles alertas previas en la ruta, la ministra indicó que hasta ahora no existen reportes conocidos. “No tenemos indicios de que haya existido una alerta en esta ruta, pero tampoco podemos descartar ninguna hipótesis. Esta es una fase muy incipiente de la investigación”, sostuvo.

Frente a la continuidad de las rutas, la ministra fue enfática en resaltar su importancia para la región.

“Estas rutas han sido muy beneficiosas para la comunidad, han impulsado el turismo, el comercio y la reactivación económica”, señaló.

Finalmente, indicó que el Gobierno mantiene tres compromisos centrales frente a esta tragedia: avanzar en la investigación, acompañar a las familias de las víctimas y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares se repitan.