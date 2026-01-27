La UE se alista para sancionar a dirigentes de los Guardianes de la revolución en Irán

La Unión Europea se alista a sancionar a los altos dirigentes de los Guardianes de la Revolución en Irán, el ejército ideológico de la República Islámica, tras la represión sangrienta de la ola de manifestaciones, informaron fuentes diplomáticas.

Unas 21 entidades e individuos, entre los cuales figuran altos responsables de los Guardianes, serán objeto de sanciones, que prevén la prohibición de entrar a la UE y el congelamiento de activos en la Unión Europea.

Serán también decididas sanciones contra una decena de individuos y entidades en Irán, acusados de ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, gracias al suministro de drones o misiles, indicaron diplomáticos en Bruselas.

Esas sanciones deben aun ser aprobadas formalmente por los Estados miembros de la UE, en una reunión de sus ministros de Relaciones exteriores el jueves, según esta fuente.

Italia propuso esta semana agregar a los Guardianes de la Revolución iraníes a la lista de organizaciones terroristas, pero por falta de unanimidad de los 27, es poco probable que los ministros decidan sobre el tema el jueves.

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), brazo ideológico del guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, es una fuerza armada muy organizada, acusada por los occidentales de orquestar y participar en la represión del vasto movimiento de protestas en Irán.

Una ONG de defensa de los derechos humanos afirmó el martes que confirmó la muerte de más de 6.000 personas en las manifestaciones registradas en Irán a inicios de mes, y dijo que investiga otras 17.000 muertes posibles.

Los Guardianes de la Revolución ya son objeto de sanciones de la UE desde 2021 por la violación de los derechos humanos en Irán.