David Beckham rompió su silencio después de que su hijo Brooklyn criticara a su familia en redes

Durante su aparición en el programa financiero Squawk Box de la CNBC, Bekcham, habló sobre las redes sociales y la salud mental tras las declaraciones de su hijo.

David Beckham. Foto: Getty Images.

David Beckham. Foto: Getty Images.(Bang Showbiz)

La estrella del fútbol inglés afirmó que sus hijos “cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que trato de enseñarles a mis hijos”.

Este martes, el presidente y copropietario del Inter Miami CF, David Beckham, rompió su silencio después de las publicaciones de su hijo Brooklyn en sus historias de Instagram acusándolo a él y a su esposa Victoria, de intentar arruinar su relación con su esposa Nicola Peltz Beckham.

A veces hay que dejarles cometer esos errores también”, añadió.

Además, comentó que “siempre he hablado de las redes sociales y del poder que tienen. Para bien y para mal”, aclarando que, “he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que utilizarlo por las razones adecuadas”.

