David Beckham rompió su silencio después de que su hijo Brooklyn criticara a su familia en redes

La estrella del fútbol inglés afirmó que sus hijos “cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que trato de enseñarles a mis hijos”.

Este martes, el presidente y copropietario del Inter Miami CF, David Beckham, rompió su silencio después de las publicaciones de su hijo Brooklyn en sus historias de Instagram acusándolo a él y a su esposa Victoria, de intentar arruinar su relación con su esposa Nicola Peltz Beckham.

Durante su aparición en el programa financiero Squawk Box de la CNBC, Bekcham, habló sobre las redes sociales y la salud mental tras las declaraciones de su hijo, afirmando que “cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos”.

“A veces hay que dejarles cometer esos errores también”, añadió.

Además, comentó que “siempre he hablado de las redes sociales y del poder que tienen. Para bien y para mal”, aclarando que, “he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que utilizarlo por las razones adecuadas”.