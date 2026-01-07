Apagón del que todavía se recupera Berlín después de cuatro días se trataría de “acto terrorista”

Some battery-operated Christmas decorations are seen in windows of a residential building in the Zehlendorf district in southwest Berlin on early January 4, 2026, after power cables in the area were seriously damaged causing a power outage which left tens of thousands of households in the German capital without electricity. The widespread power outage in southwest Berlin, affecting tens of thousands of households, was deliberately caused with incendiary devices, according to Berlin's Senator for Economic Affairs. It was "clearly" a "deliberate act," Senator Giffey said on January 4. The bridge over the Teltow Canal, where five high-voltage and ten medium-voltage cables were destroyed, had been "rigged with incendiary devices." (Photo by RALF HIRSCHBERGER / AFP) / RALF HIRSCHBERGER

La Fiscalía General de Alemania (GBA) informó este martes que investiga como posible acto terrorista el incendio del pasado sábado que causó el apagón que dejó a decenas de miles de hogares del suroeste de Berlín sin electricidad, del que la capital alemana aún se recupera y que fue reivindicado por un supuesto grupo de extrema izquierda.

Según confirmó a la agencia EFE la Fiscalía, sus investigadores bajaran una serie de sospechas relacionadas con diferentes delitos entre los que figuran “pertenencia a organización terrorista”, “sabotaje anticonstitucional”, “incendio provocado” y “perturbación del funcionamiento de empresas públicas”.

El pasado sábado un incendio provocado contra la infraestructura eléctrica de Berlín dejó a 45.000 hogares sin luz en el suroeste de la ciudad, un acto que fue reivindicado por un grupo de extrema izquierda autodenominado ‘Grupo Volcán’ y conocido por las autoridades por anteriores ataques similares.

El ‘Grupo Volcán’ ya se atribuyó el pasado mes de agosto una quema de cables de la red ferroviaria en el oeste de Alemania que causó restricciones significativas entre las ciudades de Düsseldorf y Duisburgo.

Dicho grupo también se atribuyó diferentes ataques recientes, entre ellos uno contra la gigafactoría del fabricante estadounidense de coches eléctricos Tesla, situada en el extrarradio de Berlín.

Stromnetz Berlin, la empresa responsable de la red de electricidad en la capital germana, indicó que el reabastecimiento eléctrico de todos los usuarios afectados se producirá el jueves.

La mitad de los hogares que no tenían luz en Berlín por el apagón continúan sin electricidad

Entre tanto, las labores de reparación han permitido restablecer la electricidad en miles de hogares, pero, según la compañía, unos 25.500 usuarios en el suroeste de Berlín permanecen este martes sin electricidad.

Entre tanto, Berlín ha pedido la asistencia de las Fuerzas Armadas de Alemania, que ha desplegado efectivos de su mando territorial de Berlín en las labores de asistencia a la población afectada.

La Policía también mantiene un dispositivo de unos 300 agentes en los distritos afectados del suroeste berlinés: Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde.