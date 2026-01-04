“El bien del pueblo venezolano debe prevalecer”: el llamado del papa León XIV

Tras el rezo del Angelus, el papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico se pronunció con preocupación sobre la situación de Venezuela, luego de los bombardeos estadounidenses y l a captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores .

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, aseguró el pontífice.

Pidió “garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

Enfatizó en la construcción de un futuro en el que los sectores más vulnerables por la situación económica deben tener una mayor atención.

Asimismo, indicó a todos los creyentes oraciones por el país latinoamericano e invocó la intercesión de la Virgen de Coromoto y de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.