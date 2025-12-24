Justicia de EE. UU. recibe un millón de nuevos documentos del caso Epstein: ¿cuándo se publicarán?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York entregaron cerca de un millón de nuevos documentos que podrían estar relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. Según la entidad, el volumen de la información obliga a una revisión exhaustiva antes de que el material pueda hacerse público.

#MUNDO | El Departamento de Justicia de Estados Unidos (@TheJusticeDept) informó que recibió de parte del FBI y de la Fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Aseguró que:



En un mensaje divulgado en redes sociales, el Departamento explicó que un equipo de abogados trabaja en la revisión de los documentos para aplicar las reservas exigidas por la ley, con el objetivo de proteger a las víctimas y cumplir con los requisitos legales. La institución advirtió que, debido a la magnitud del material recibido, el proceso podría tardar varias semanas adicionales.

La revelación se produce en medio de cuestionamientos por la publicación parcial de los archivos vinculados a Epstein, luego de que una ley aprobada por el Congreso en noviembre obligara a la administración del presidente Donald Trump a divulgar, el pasado 19 de diciembre, toda la documentación no clasificada relacionada con el caso. Ese día, el Departamento de Justicia difundió solo una parte del material, argumentando que la cantidad de información requería un análisis previo más detallado.

Nuevos documentos y revisión legal

Según precisó el Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York identificaron “más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein”. La institución aseguró que el hallazgo amplía de forma significativa el volumen de material bajo revisión.

El Departamento reiteró su compromiso de cumplir con la ley federal y con la orden presidencial de publicar los archivos no clasificados, una vez se complete el proceso de análisis legal. En ese sentido, insistió en que la revisión busca equilibrar el derecho a la información con la obligación de proteger la identidad y la integridad de las víctimas mencionadas en los documentos.

La ley aprobada por el Congreso establece que los archivos deben hacerse públicos, salvo aquellos cuya divulgación pueda vulnerar derechos fundamentales o interferir con procesos judiciales en curso. Las autoridades han señalado que este marco legal obliga a realizar un filtrado cuidadoso antes de cualquier publicación masiva.

Publicación parcial y críticas

La divulgación inicial incluyó fotografías y registros que volvieron a poner en el centro del debate a figuras públicas vinculadas socialmente con Epstein. Entre los documentos publicados figuraron imágenes del expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluido el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, en compañía del empresario.

La decisión de publicar solo una fracción de los archivos generó críticas tanto de sectores del Partido Demócrata como de víctimas y organizaciones que han reclamado mayor transparencia en el caso. Los cuestionamientos se centraron en el cumplimiento de los plazos fijados por la ley y en la percepción de que la revisión podría estar retrasando el acceso a información de interés público.

En una segunda entrega de documentos, divulgada el lunes, aparece de manera reiterada el nombre del presidente Trump. De acuerdo con esos registros, el actual mandatario habría viajado en varias ocasiones en el avión privado de Epstein. No obstante, el Departamento de Justicia aclaró que en los archivos publicados hasta ahora no existen indicios que vinculen a Trump con los delitos sexuales cometidos por el financiero.

Por ahora, el Departamento de Justicia no ha precisado una fecha concreta para la publicación del nuevo paquete de documentos, pero señaló que el proceso avanzará “lo antes posible”, una vez se completen las revisiones exigidas por la ley.