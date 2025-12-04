Sistema eléctrico del país estaría en riesgo por la grave situación energética del Caribe: Asocapitales

A través de un comunicado, la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) aseguró que Colombia podría enfrentarse a enormes riesgos eléctricos por cuenta del empeoramiento del sistema energético del Caribe.

La asociación señala que el deterioro financiero derivado de la cartera y de la limitada capacidad de pago de los usuarios de la región estaría generando dificultades para que los operadores cumplan sus obligaciones en la bolsa de energía.

Recordemos que el Caribe representa el 25% de la demanda nacional de energía eléctrica del país, razón por la que su funcionamiento es clave para el equilibrio de todo el sistema.

"La crisis del Caribe no es solo del Caribe, es del país entero”, Santamaría

Sobre este tema, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, reiteró que este no es un problema local. “Cuando una región que demanda una cuarta parte de la energía del país no puede financiar su consumo, se pone en riesgo la sostenibilidad de toda la cadena: generación, transmisión y distribución”, aseguró.

Leer más: Asocapitales rechaza anuncio de Petro sobre misión internacional en Medellín: “intromisión indebida”

En este sentido, hizo un llamado para que se tomen decisiones que aporten a un cambio estructural y que logren superar ese rezago histórico que enfrenta el Caribe en:

Infraestructura eléctrica y redes.

Subestaciones que actualmente están sin modernización.

Índices de pobreza energética que hacen que miles de hogares de la región paguen tarifas que no corresponden con la calidad del servicio que reciben.

¿Cuáles son las propuestas de Asocapitales?

Para enfrentar esta grave situación, Asocapitales propone un Acuerdo Nacional por la Energía del Caribe, el cual estaría sustentado en 3 puntos estratégicos: