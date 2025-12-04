Pereira se posiciona como la cuarta ciudad con el menor desempleo de Colombia

La capital de Risaralda se posiciona como una de las mejores ciudades con mejor desempeño económico del país.

Según el reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, registró una disminución en la tasa del desempleo, pasando del 11,6% en 2024 al 7,3% entre agosto y octubre de 2025.

Las festividades de la ciudad son estrategias económicas

Según expertos, los pereiranos aprovechan las diferentes festividades de la ciudad como estrategias económicas y turísticas, con el fin de generar empleo.

Una de las festividades más importantes del departamento son ‘Las Fiestas de la Cosecha’ y este año, el evento dejó más de 76 mil millones de pesos para ciudad, dejando crecimiento en la ocupación hotelera que alcanzó el 77,13% y una asistencia de 434.800 personas.

Otro indicador del impacto del turismo se vive durante Semana Santa, ya que Pereira es reconocida por ser una de las ciudades con mejor celebración de esta temporada lo que ha permitido la llegada de más de 120.000 visitantes en el año, generando ingresos superiores a 20.000 millones de pesos.

“Resultados que son fruto del trabajo conjunto”: alcalde Mauricio Salazar

El alcalde Mauricio Salazar destacó que esta reducción de desempleo es posible a la articulación entre el sector público y privado.

“El compromiso del aparato productivo de Pereira ha sido fundamental para que hoy tengamos cifras de desempleo históricamente bajas. Cada empresa, emprendedor y trabajador aportó a este logro colectivo. Desde la Alcaldía seguiremos impulsando acciones que mantengan este crecimiento y generen más y mejores oportunidades para todos los pereiranos”, señaló.

Finalmente, la Secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad, concluyó que estos resultados reflejan que Pereira avanza hacia un mercado laboral más sostenible, apoyado en sectores estratégicos y en una economía que se expande en la innovación y la promoción de eventos que dinamizan la ciudad.