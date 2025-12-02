Héctor Olimpo Espinosa será coavalado por el Partido Liberal para elecciones presidenciales de 2026

Colombia

El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, será coavalado por el Partido Liberal para las elecciones del próximo año.

La decisión se tomó tras la renuncia del senador Mauricio Gómez Amín a su aspiración presidencial, y luego de un ofrecimiento que se le hizo desde el Partido al exgobernador de Sucre.

Hay que señalar que la semana pasa Olimpo Espinosa ya entregó más de 1.300.mil firmas a la Registraduría para validar su candidatura y ahora que la organización electoral tiene plazo hasta el próximo 21 de enero para certificar la validez de las firmas.

Con esto entonces el exgobernador y también exintegrante de la Fuerza de las Regiones se inscribirá como candidato para las elecciones a la Presidencia de 2026 tanto con su movimiento Colombia Diferente, como con el aval del Partido Liberal.

Lo que queda por definirse ahora es si Olimpo Espinosa participará con otros precandidatos de la centro derecha de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, o si irá directamente a la primera vuelta del 31 mayo.