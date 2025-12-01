Internacional

Doce muertos y 30 desaparecidos por derrumbe de tierra en puerto fluvial de Perú

Se trató de un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de Ucayali.

Doce personas fallecieron y 30 están desaparecidas este lunes tras un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de Ucayali, en el centro selvático de Perú, informó la agencia estatal andina citando a la policía.

El derrumbe “arrastró e hundió” a dos embarcaciones de pasajeros que estaban estacionadas a orillas del río, indicó.

Hay “12 personas fallecidas, 30 desaparecidas” por el “trágico accidente fluvial”, precisó el medio estatal con base en un reporte de la Región Policial Ucayali.

