Doce muertos y 30 desaparecidos por derrumbe de tierra en puerto fluvial de Perú

Doce personas fallecieron y 30 están desaparecidas este lunes tras un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de Ucayali, en el centro selvático de Perú, informó la agencia estatal andina citando a la policía.

El derrumbe “arrastró e hundió” a dos embarcaciones de pasajeros que estaban estacionadas a orillas del río, indicó.

Hay “12 personas fallecidas, 30 desaparecidas” por el “trágico accidente fluvial”, precisó el medio estatal con base en un reporte de la Región Policial Ucayali.

Noticia en Desarollo