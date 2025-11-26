Hong Kong: gran incendio destruye complejo residencial, personas permanecen atrapadas

Thick smoke and flames rise as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. At least four people were killed when a fire engulfed several high-rise blocks in a Hong Kong residential estate on November 26, the government said, with media reporting that some residents were trapped inside. (Photo by Yan ZHAO / AFP) / YAN ZHAO

Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

La Policía ndicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

Un bombero que atendía el caso murió en el lugar.

El Observatorio de Hong Kong mantenía una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.