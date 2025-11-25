La Generación Z vuelve a protestar en Nepal contra presunto nepotismo en el Gobierno

En Katmandú, capital del país asiático, un grupo de activistas de la Generación Z intentaron ingresar este martes a Singha Durbar, sede administrativa del Gobierno nepalí, para tratar de reunirse con la primera ministra interina del país, Sushila Karki, quien enfrenta estas protestas por la existencia de un presunto nepotismo en sus nombramientos.

Las autoridades en Nepal reportan al menos 60 jóvenes que habrían intentado acceder a la zona restringida violando las normas de seguridad, sin embargo, debido a los bloqueos realizados por los agentes, se logró bloquear el paso al recinto sin ejercer detenciones a los manifestantes.

Estas alteraciones se producen solo 2 meses después de las protestas que causaron más de 70 muertos en el país asiático y que lograron derribar al anterior Gobierno cuando jóvenes nepalís salieron a las calles por diversas inconformidades que se estaban presentando en el territorio, entre las que se encuentran el dominio de las élites en la política y el cierre de las redes sociales, entre otras.

El Frente Gen Z, es uno de los grupos que componen el movimiento que se conoce como Generación Z y una de sus peticiones respecto a estas protestas fue la destitución inmediata de Adarsh Shrestha, secretario de la primera ministra, por presuntamente, haber promocionado a su esposa para un cargo público.

Rakshya Bam, líder de la Generación Z, dijo que la “transparencia y rendición de cuentas son nuestras principales exigencias. Adarsh Shrestha (secretario) debe ser destituido de inmediato, y los nombramientos que realizó mientras fomentaba el nepotismo y el favoritismo deben ser revocados”.

Estas agitaciones se han dado desde la semana pasada, pues Nepal impuso un toque de queda debido a los altercados que estaban ocurriendo entre activistas y autoridades. Estas restricciones, comenzaron después de que manifestantes exigieron el arresto de simpatizantes del antiguo partido gobernante.

Nepal se encuentra gobernado bajo una administración interina que lidera Sushila Karki, la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia del país y que fue nombrada por los mismos activistas de la Generación Z.