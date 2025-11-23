Marco Rubio afirma que los puntos pendientes del plan de paz con Ucrania “no son insalvables”

KUALA LUMPUR (MALASIA), 10/07/2025.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (2d), y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (2i), durante la reunión que han mantenido este jueves en Kuala Lumpur. EFE/ Secretaría de Estado de EE.UU./Freddie Everett SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Secretaría de Estado de EE.UU./Freddie Everett ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las conversaciones realizadas en Ginebra con la delegación ucraniana dejaron progresos importantes en el plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump.

Rubio señaló que, aunque aún existen temas pendientes, “ninguno es insalvable”, y destacó que el equipo logró reducir de manera significativa los puntos abiertos del documento, que originalmente incluía entre 26 y 28 ítems.

El funcionario calificó la jornada como “el mejor día en diez meses de trabajo” en este proceso diplomático.

¿Qué temas siguen pendientes en el plan de paz?

Durante su comparecencia, Rubio explicó que parte de los puntos que aún no se han cerrado están relacionados con el papel de la Unión Europea y la OTAN dentro del acuerdo.

Aseguró que esos asuntos quedaron por fuera de esta ronda porque deberán discutirse directamente con los asesores de seguridad de varios países europeos, con quienes ya se han sostenido contactos previos.

Sobre el presunto “contraplán” europeo filtrado por algunos medios, que contempla, entre otros cambios, una reducción menor del tamaño del ejército ucraniano, Rubio dijo desconocer su existencia.

La posición de Rusia en el proceso

Aunque Rusia no participó en esta reunión en Ginebra, Rubio afirmó que la postura de Moscú ha sido considerada desde el inicio del proceso, a través de distintos canales de comunicación.

El secretario de Estado insistió en que cualquier acuerdo final debe garantizar que Ucrania se sienta segura y protegida frente a cualquier riesgo de una nueva invasión o ataque.

Próximos pasos del plan de paz entre EE. UU. y Ucrania

Rubio explicó que la delegación llegó a la reunión con el objetivo de reducir los puntos en debate y que “el objetivo se cumplió”.

Sin embargo, aclaró que aún quedan temas por resolver antes de presentar un acuerdo definitivo para aprobación de los presidentes.

Aunque inicialmente se había dado a Ucrania el plazo del 27 de noviembre para responder, Rubio se mostró flexible y afirmó que las negociaciones continuarán el tiempo que sea necesario para lograr un consenso.