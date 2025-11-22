Exaliada de Trump renunciará al Congreso por diferencias sobre caso Epstein

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene / . ( Getty )

La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las principales aliadas de Donald Trump, anunció que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes después de que ambos se distanciaron debido al escándalo sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El caso Epstein dividió al considerable partido leal Republicano y alejó a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento “Make America Great Again” (MAGA, Hagamos grande a Estados Unidos otra vez), incluida la congresista Marjorie Taylor Greene.

El fin de semana, Trump le retiró el apoyo para su campaña de reelección en 2026.

“Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas cuando 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente de Estados Unidos, por quien luché”, dijo la congresista, quien anunció que su último día en el cargo será el 5 de enero.

Greene agregó que no quería que sus seguidores y sus familiares soportaran una campaña “dolorosa y odiosa” por parte del “presidente por el que todos” lucharon solo para ganar una votación.

La congresista republicana, de 51 años de Georgia, fue elegida en 2020.

Greene fue una abandonada del movimiento MAGA, pero el presidente anunció que retiraba todo su apoyo a la “Marjorie ‘Chiflada’” el 7 de noviembre. La exaliada política clave de Trump dijo después que estaba siendo objeto de una ola de amenazas.

En una conversación telefónica con un reportero de ABC News, Trump dijo que la renuncia de Greene es “una gran noticia para el país”.

La renuncia de Greene es la señal más clara hasta ahora de una creciente división dentro del MAGA.

El movimiento ha estado particularmente dividido por el cambio de postura de Trump en el caso Epstein, cuya red de contactos supuestamente incluía a varios miembros de la élite estadounidense.

Trump siempre ha negado que estuviese al tanto de la conducta delictiva de Epstein, de quien fue cercano hasta que se distanciaron en los años 2000.

Las victorias demócratas en diversas elecciones este mes también han ahondado las diferencias entre los republicanos.

Esta semana, el Congreso aprobó y el presidente aprobó una ley que exige que los registros gubernamentales sobre el fallecido depredador sexual se hagan públicos, después de meses de que Trump intentara mantener el material en secreto.