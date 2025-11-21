¿Candidatura de Roy tendrá lugar en el Partido Liberal?: Estos son los acercamientos que ha tenido

Colombia

Tras unos primeros acercamientos con sectores del Partido de la U, el precandidato presidencial, Roy Barreras, ha estado ahora buscando apoyos en el Partido Liberal.

El precandidato del partido la Fuerza ha estado hablando con algunos de los liberales disidentes cómo el representante Carlos Felipe Quintero, quien sigue a la espera de que el liberal le dé su aval para volver a lanzarse al congreso. Según dijo el congresista, Roy Barreras los ha buscado para conversar alrededor de la construcción del frente amplio.

“Roy como excompañero de muchos que estuvo en Senado y Cámara ha buscado a algunas corrientes liberales para hacer el frente amplio. Ha sido una conversación en que no hemos llegado a ningún acuerdo definitivo, pero que sí hubo acercamientos de sectores liberales con Roy, para hablar de cómo va el país y de muchas cosas”.

Reiteró además el representante que desde hace dos años el expresidente César Gaviria no convoca a las bancadas liberales para tomar decisiones. Calificó incluso las posturas del exmandatario como una falta de respeto.

“El que si no nos ha convocado para nada es Gaviria Gaviria. Jamás nos ha dicho por quién hay posibilidades para irnos con alguien, a ninguno de los representantes. Tenemos más de dos años que no convoca una bancada, ni palabras de política, ni de la reforma, ni de trámites legislativos, ni del futuro del Partido Liberal, eso es una falta de respeto”.

Agregó el representante Carlos Felipe Quintero que otros precandidatos cómo el ex ministro Juan Fernando Cristo, quien esta semana oficializó su candidatura, también ha tenido acercamientos con sectores liberales.