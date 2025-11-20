Actualidad

Presidente de Bolivia cierra el Ministerio de Justicia, tras considerarlo instrumento de persecución

La medida de Rodrigo Paz cumple uno de sus compromisos de campaña, reduce a catorce el número de ministerios del gabinete.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, FOTO: Celal Güne/Getty Images

Juan David Gutiérrez

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el cierre del Ministerio de Justicia, al que consideró como un instrumento de “persecución” por los gobiernos anteriores. Esta situación ocurrió horas después de que destituyera a Freddy Vidovic por tener una sentencia de tres años de prisión.

“No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar para que el terrorismo no vuelva a perseguir a los bolivianos y bolivianas", afirmó paz.

El exministro Freddy Vidovic, quien estuvo durante 12 días en el cargo, fue sugerido por el vicepresidente del país, Edmand Lara. Antes de que el mandatario tomara la decisión de disolver la cartera, quien iba a tomar posesión hoy tras el llamado de Rodrigo Paz iba a ser el viceministro de Régimen interior, Jorge Garcia.

La medida, que cumple uno de sus compromisos de campaña, reduce a catorce el número de ministerios del gabinete y marca un cambio en la estructura del Ejecutivo, mientras se mantienen tensiones con el vicepresidente Edmand Lara.

Posteriormente, Jorge García, anunció que denunciará en la vía penal al vicepresidente, Edmand Lara, por difamaciónes en su contra “sin pruebas”.

“Vamos a interponer las acciones penales que correspondan sin injerencia, desde un ciudadano a pie para que demuestre estas afirmaciones”, detalló García.

La desaparición de la cartera abre ahora un nuevo escenario político con el presidente intentando retomar el control de su gobierno naciente y con un vicepresidente que públicamente ha acusado que se están afectando sus atribuciones constitucionales.

