Ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán el apoyo a Ucrania y a la Autoridad Palestina

Los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán mañana jueves en un Consejo para definir nuevas vías de respaldo a Ucrania y reforzar la presión financiera sobre Rusia.

En un comunicado, el Consejo indicó que su objetivo central es intensificar las sanciones contra Moscú, con especial atención a la llamada “flota fantasma”, compuesta por buques que permiten a Rusia eludir el tope al precio de su petróleo.

Posteriormente, los ministros podrán debatir los trabajos destinados a futuras medidas restrictivas dentro de un próximo paquete de sanciones, mientras continúan las negociaciones para utilizar en favor de Ucrania los activos rusos congelados, un asunto que se prevé abordar en la próxima cumbre comunitaria de diciembre.

Oriente Medio

En paralelo, el Consejo abordará la situación en Oriente Medio, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución basada en el plan de 20 puntos para Gaza presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este contexto, se prevé que el debate entre los ministros europeos se centre en las medidas de seguridad, incluido el eventual despliegue de las misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) sobre el terreno: la misión de gestión de fronteras EUBAM Rafah y la misión de apoyo policial EUPOL COPPS. El Consejo recordó que esta discusión incluye el posible redespliegue de EUBAM Rafah y la presencia de terceros actores para respaldar la reapertura del cruce fronterizo del mismo nombre.

En cuanto a EUPOL COPPS, los ministros intercambiarán opiniones sobre el refuerzo de la formación policial en Gaza. Los Estados miembros barajan entrenar a unos 3.000 agentes palestinos, aunque aún debe definirse dónde tendría lugar su preparación, las opciones puestas sobre la mesa son: Jordania o Egipto, según fuentes diplomáticas.

Asimismo, tratarán la participación coordinada de la UE y de los Estados miembros en el Centro de Coordinación Civil-Militar, con el objetivo de reforzar el peso político de la Unión en la respuesta internacional.

Tras la reunión del Consejo, está prevista una nueva sesión del Grupo de Donantes de Palestina, con más de 60 delegaciones, en la que no se espera una nueva ronda de financiación, sino que la cita funcione para que la Autoridad Palestina informe sobre los avances en su agenda de reformas, la estabilidad fiscal, la recuperación económica en Cisjordania y los planes de reconstrucción en Gaza.

La delegación palestina estará encabezada por el primer ministro y ministro de Exteriores, Mohamed Mustafa, de acuerdo con fuentes comunitarias.

Sudán y Sahel

Tras un almuerzo sobre las relaciones entre la UE y la ASEAN, los ministros abordarán la situación en el Sahel y en Sudán. Allí, seguramente vayan a consensuar una respuesta a las violaciones de derechos humanos tras la toma de El Fasher, en Darfur Norte, por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en un contexto de masacres étnicas y crisis humanitaria.