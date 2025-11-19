Noticias regionales

Crisis humanitaria en el municipio de El Charco-Nariño

180 familias salieron desplazadas por enfrentamientos armados

Desplazamiento El Charco-Nariño. Foto cortesía

El Charco-Nariño

Comunidades indígenas de la etnia Eperara Siapidaara en las veredas Vuelta del Mero y la Capilla Recodo salieron desplazadas ante las confrontaciones armadas entre una estructura al margen de la ley y la Fuerza Pública.

Según un comunicado de la asociación de cabildos de esta comunidad indígena los hechos se suscitaron por el lanzamiento de un artefacto explosivo y la reacción de las autoridades.

Voceros de la comunidad hay alrededor de 380 personas, entre estas mujeres y niños que se encuentran en una situación bastante precaria.

La situación se registra a menos de una semana una emergencia humanitaria similar en las veredas Maíz Blanco, San Antonio, Morrito y Santa Bárbara.

Así mismo piden la presencia de organismos internacionales debido a vulneraciones de derechos humanos que están sufriendo.

Los desplazados reclaman asistencia en alimentos, albergue y salud por las condiciones en las que se encuentran en la actualidad.

