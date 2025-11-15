¿Viajará? Este es el pronóstico del clima para el festivo del 15 al 17 de noviembre, según el IDEAM

Imagen de referencia a pronóstico del clima este fin de semana/ Getty Images

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el clima para este fin de semana estará sujeto a varios factores. Actualmente, el fenómeno climático del Pacífico se encuentra en condiciones neutras, lo que significa que aún no llegará el Fenómeno de la Niña.

Teniendo en cuenta que mucha gente saldrá a viajar, acá le contamos cuál será el pronóstico del clima para este puente festivo.

Clima para este fin de semana en Colombia, según el IDEAM

Sábado 15 de noviembre: el territorio nacional anticipa una jornada de cielo mayormente cubierto, esto quiere decir que se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte, concentradas principalmente en el centro y sur de la región Caribe (Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba), así como en la Andina y el Pacífico (Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Chocó, Valle, Cauca, Nariño). También se esperan precipitaciones en la Amazonía (Caquetá, Putumayo, Guaviare, Amazonas) y algunas zonas de los Llanos (sur de Casanare, Meta, occidente de Vichada). En contraste, el sur de La Guajira y el occidente de Arauca tendrán lloviznas. Aunque las lluvias tienden a disminuir en San Andrés y Providencia, no se descartan lluvias fuertes en las islas.

Clima del sábado 15 de noviembre en Colombia/ Imagen tomada del IDEAM Ampliar

Domingo 16 de noviembre: el pronóstico meteorológico indica una tendencia a la disminución en la intensidad de las precipitaciones en el suroccidente de Colombia. Sin embargo, se anticipa un aumento significativo en la actividad lluviosa hacia el norte y en gran parte del territorio nacional. Las mayores concentraciones de lluvia se esperan en una amplia franja que incluye el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar (centro y sur), Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Guaviare y Vaupés.

Clima del domingo 16 de noviembre/ Imagen tomada del IDEAM Ampliar

Lunes festivo 17 de noviembre: según el análisis del IDEAM le esperan condiciones nubladas y lluvias en la mayoría de Colombia, con precipitaciones fuertes concentradas en el Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta, el occidente de Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Tolima, Huila, y amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía. En contraste, San Andrés y Providencia tendrán cielo seminublado con “predominio de tiempo seco”.

Clima para el 17 de noviembre /Imagen tomada de IDEAM Ampliar

Recomendaciones del IDEAM ante posibles lluvias

El IDEAM recomienda a los habitantes de estas regiones estar atentos a las alertas y tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos asociados con inundaciones y deslizamientos de tierra. Para ello, manifiestan que es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades locales y estar preparados para posibles evacuaciones en caso de emergencias.