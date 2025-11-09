Martín Vizcarra no podrá postular a la vicepresidencia en las elecciones de 2026 en Perú

LIM06. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/06/2024.- Fotografía de archivo del ex presidente Martín Vizcarra asistiendo a una ceremonia donde se oficializa la convocatoria a un referéndum sobre la reforma política y de la Judicatura, el 9 de octubre de 2018, en Lima (Perú). La Fiscalía de Perú presentó este jueves una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado. EFE/ Ernesto Arias ARCHIVO / Ernesto Arias ( EFE )

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú excluyó al exgobernante Martín Vizcarra (2018-2020) de la posibilidad de postular a la vicepresidencia de su país en la fórmula electoral que tendrá como aspirante presidencial a su hermano Mario Vizcarra.

“Podrán excluirme del proceso, pero no del corazón de los peruanos. !No nos van a doblegar¡”, señaló el exjefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta X.

En un pronunciamiento que acompañó a su mensaje, Vizcarra sostuvo que la ONPE “ejecutó una nueva arbitrariedad al eliminar” su candidatura a la vicepresidencia, “vulnerando” su derecho “de ser elegido y el de todos los peruanos a elegir libremente”.

“Hemos presentado los recursos legales correspondientes y seguimos adelante con la medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, a la que ha pedido que ordene al Congreso que anule la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos que le ha impuesto, anotó.

Vizcarra anunció el pasado 31 de octubre que pretendía postular a la vicepresidencia de su país para los comicios de 2026, a pesar de la inhabilitación del Congreso, que en noviembre de 2020 lo destituyó por una “permanente incapacidad moral”.

Juicio por presuntos sobornos

Su destitución se dio prácticamente un año después de que en 2019 disolviera el Parlamento luego de que el fujimorismo y otras fuerzas que dominaban la cámara se opusieran a las reformas de carácter político y judicial que impulsaba.