Gobierno mexicano rechazó la designación como “persona non grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum

El gobierno de México rechazó que el congreso de Perú declarara como “Persona non grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto, tras la decisión mexicana de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Según el Congreso peruano, la mandataria del país centroamericano. habría tenido una “inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú”, por lo que la declaró “persona non grata”, agudizando así, la crisis entre ambos países.

Mediante un comunicado, la Cancillería mexicana detalla que, el país, no ha intervenido de ningún modo en en los asuntos internos de Perú y justifica sus acciones.

“México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Sánchez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como Perú”, agrega la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Qué significa una “persona non grata”?

La persona que así es declarada, ya no es bienvenida en un país o institución y es una forma oficial de decir que no quieren tener relación con esa persona.

Lo anterior, no implica una sanción legal pero sí un gesto político fuerte y con ello, Perú estaría reafirmando que no desea mantener vínculos con Sheinbaum.