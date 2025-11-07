Francia ya no suspenderá a SHEIN por ventas ilícitas en línea

El Gobierno francés decidió no suspender a ´SHEIN´, por el momento, tras constatar que ya no ofrece productos ilícitos en su web, pero advirtió que los tendrá bajo vigilancia y que además, pondrá en marcha procedimientos a otras plataformas.

Recordemos que, en días pasados, Francia suspendió al gigante chino de las ventas en línea, tras conocerse una fotografía de una de las muñecas más vendidas, con un pie de foto sexual. La muñeca sostenía un oso de peluche.

Según lo informado, el primer ministro francés, Sébastián Lecornu, adoptó la decisión al cumplirse el plazo de 48 horas que dio a SHEIN para cumplir la normativa europea.

Mediante un comunicado, el Gobierno de Francia detalló que, “Los procedimientos legales contra SHEIN, continúan” y que también, inician nuevos procedimientos en los próximos días con otras plataformas.