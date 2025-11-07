EE.UU. reporta nuevo ataque contra una presunta ‘narcolancha’ en el Caribe: Se registra tres muertos

En su cuenta de X, el secretario de Defensa, Pete Hegseth reporta que las Fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este jueves otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe, el cual se registra tres personas muertas.

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque contra un buque operado por una organización terrorista designada”, aseguró el secretario de Defensa.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación fue impactada por un ataque “cinético letal”, no se registraron heridos entre las fuerzas estadounidenses.

“El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron”, puntualizó Hegseth en su cuenta de X.

Finalmente, con este operativo se suma a una serie de intervenciones similares en la región. Hasta el momento, se han reportado más de 15 acciones contra embarcaciones acusadas de narcotráfico en aguas cercanas a América Latina, que han dejado más de 60 muertos.